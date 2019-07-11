Бывший глава Ковровского района Александр Клюшенков пошел на выборы депутатов ковровского горсовета
Бывший глава Ковровского района Александр Клюшенков баллотируется на пост депутата Ковровского района. Участвовать в выборах он намерен в качестве самовыдвиженца.
Александр Клюшенков был главой Ковровского района на протяжении 18 лет. В 2015 году он оказался участником уголовного дела в отношении экс-депутата ЗС региона Сергея Курешева, признанного виновным в смертельном ДТП. Сам Курышев утверждал, что за рулем его внедорожника находился тогдашний глава района.
Александр Клюшеков написал заявление об отставке в марте 2015 года после обнародования данных проверки его деятельности Счетной палатой региона.
В анкете на сайте облизбиркома указано, что Александр Клюшенков на данный момент живет в поселке Мелехово Ковровского района и руководит компанией ООО "КЭЧ".
ИСТОЧНИК KP.RU