Во Владимирской области может смениться директор департамента культуры

СЕГОДНЯ 11:54 2019-07-11T11:54:25+03:00

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11 июня ряд анонимных источников сообщил о вероятности смены директора департамента культуры администрации Владимирской области. Алиса Бюрикова может покинуть пост главы структурного подразделения. Кроме нее кандидатом на смену называется директор департамента образования Ольга Беляева.

Алиса Бирюкова возглавляет департамент культуры с октября 2018 года. Ранее она четыре года была заместителем главы этого структурного подразделения администрации Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU