Скончался бывший вице-губернатор Владимирской области Александр Лобаков

СЕГОДНЯ 16:27 2019-07-10T16:27:24+03:00

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10 июля в Москве после тяжелой болезни скончался бывший вице-губернатор, руководитель аппарата администрации Владимирской области Александр Лобаков. Ему было 52 года. Об этом сообщает издание "Альтаир" в Иркутской области.

Александр Лобаков родился в 1967 году в городе Советске Калининградской области. В 1988 году окончил Рижское высшее военно-политическое училище, в 2005 году - РАНХиГС. С 1984 по 2005 году служил в рядах ВС СССР и РФ. С 2005 года был помощником и советником заместителя председателя СФ ФС РФ. С 2009 по 2011 годы - заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Иркутской области, с 2011 по 2018 годы - руководитель аппарата губернатора Иркутской области.

Во Владимирскую область Александр Лобаков переехал в 2013. Тогда он стал представителем Владимирской области в Москве. В 2016 году Лобакова поменяли местами с Сергеем Невзоровым и назначили вице-губернатором по внутренней политике.

Уволился Александр Лобаков в ноябре 2018 года. Отметим, что пост руководителя аппарата, часто называемого заместителем губернатора по внутренней политике, до сих пор остается вакантным.

ИСТОЧНИК KP.RU