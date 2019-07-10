Гороховецкая центральная районная больница получила передвижной фельдшерско-акушерский пункт

СЕГОДНЯ 13:54 2019-07-10T13:54:24+03:00

Это первый передвижной медицинский пункт, который получила система здравоохранения Гороховецкого района

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Мобильный ФАП будет обслуживать около 50 населенных пунктов Гороховецкого района с численностью жителей менее ста человек.

Выездные врачебные бригады начнут работу уже в сентябре этого года. В перспективе вести прием в мобильном ФАПе будут не только врачи-терапевты и педиатры, но и специалисты узких профилей.

Медицинская техника оснащена электрокардиографом, тонометром, экспресс-анализаторами для определения уровней сахара и холестерина и другим специализированным оборудованием.

В 2019 году регион получит 8 передвижных ФАПов. Мобильные медпункты поступят в Вязниковский, Ковровский, Муромский, Киржачский, Петушинский, Селивановский и Суздальский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU