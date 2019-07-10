2019-07-10T11:08:17+03:00
Происшествия

Жительница Юрьев-Польского обокрала знакомого, чтобы вернуть долги

Женщину задержали благодаря съемке с камер на банкомате
Анастасия Харламова
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Несколько месяцев полиция искала вора, снявшего деньги с чужой карты в банкомате. И нашла! Оказалось, 36-летняя юрьев-польчанка как-то пришла в гости к своему знакомому и, выждав момент, стащила его банковскую карту. После чего сняла с нее 37 000 рублей.

Как только мужчина заметил пропажу карты, он обратился в полицию. Найти подозреваемую удалось благодаря тому, что камеры на банкомате сняли момент обналичивания денег. Женщину удалось быстро задержать, она признала свою вину и объяснила свой поступок тем, что хотела «закрыть свои долги».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, расследование завершено и уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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