С сегодняшнего дня во Владимире подорожал проезд

СЕГОДНЯ 10:26 2019-07-10T10:32:30+03:00

В автобусах на 2 рубля, в троллейбусах на рубль

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С сегодняшнего дня, 10 июля, во Владимире подорожал проезд в общественном транспорте. Теперь одна поездка в автобусе стоит 24 рубля, в троллейбусе - 22 рубля.

Решение о повышении предельного тарифа на проезд в общественном транспорте департамент цен и тарифов принял на прошлой неделе, и оно вступило в силу как-то стремительно - даже 10 дней не прошло. По постановлению областной администрации, максимальная стоимость поездки в автобусе теперь составляет 24 рубля, в троллейбусе - 23 рубля.

Однако это постановление - именно разрешение для перевозчиков поднять цены. Оно не обязывает их это делать. Но, конечно, основные владимирские транспортные компании - АДМ, ИП Тимофеев (автобусы 3С, 23, 53), ИП Михайлов (автобусы 1С, 17), ПОАТиС (автобус 18С) цены на проезд подняли до предела.

Интереснее поступил «Владимирпассажиртранс» - проезд в троллейбусах подорожал на 1 рубль, а в автобусах, принадлежащих перевозчику - на 2 рубля.

Стоимость проездных билетов пока не определена, их начнут продавать через 10 дней - тогда и станет известно, изменилась ли цена.

ИСТОЧНИК KP.RU