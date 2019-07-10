Главный лесник Владимирской области уволился по собственному желанию

СЕГОДНЯ 10:18 2019-07-10T10:18:48+03:00

Он не проработал на должности и года

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9 июля директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Иван Петухов уволился с занимаемой должности по собственному желанию. В администрации Владимирской области отмечают, что к работе теперь уже экс-главного лесника региона вопросов не было.

Иван Петухов был назначен директором департамента лесного хозяйства в августе 2018 года. Отметим, что на должности главного лесника области руководители больше года, как правило, не сидят.

ИСТОЧНИК KP.RU