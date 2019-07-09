Жителя Гусь-Хрустального судят за кражу и хранение наркотиков

СЕГОДНЯ 15:43 2019-07-09T15:45:22+03:00

Мужчину задержали в феврале этого года

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Завершено расследование и направлено в суд уголовное дело ранее судимого 35- летнего гусевчанина. При обыске у него нашли более 4 граммов метадона.

В ходе расследования установили, что задержанный также обокрал дома и магазины во Владимире и Гусь-Хрустальном на сумму около 28 000 рублей.

Обвиняемый сознался в совершенных преступлениях. Суд состоится в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU