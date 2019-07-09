В Муроме прокуратура вышла на борьбу с клещами

СЕГОДНЯ 14:28 2019-07-09T14:28:39+03:00

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Муромская городская прокуратура, проверяя загородные детские лагеря в округе, обнаружила, что там этим летом вообще не проводилась акарицидная (то есть противоклещевая) обработка. По закону, все места в лесах с массовым пребыванием детей - лагеря, загородные школы - должны обрабатываться химикатами для уничтожения клещей. Во Владимирской области борьбу с клещами полноценно давно не ведут, результат налицо: за весну и лето в Роспотребнадзор по Владимирской области обратилось больше 900 человек, укушенных клещами.

Муромская прокуратура в судебном порядке потребовала у всех образовательных учреждений, подведомстсвенных управлению образования администрации округа Мурома, провести обработку от клещей или проверку на их наличие на территории. В частности, речь идет о территориях детских садов № 4, 43, 53, 54, школ № 2 и 18 округа Мурома, а также детских загородных оздоровительно-образовательных лагерях «Черемушки», «Ясный», «Белый городок», непосредственно примыкающих к лесным массивам. Решение суда уже исполнено.

ИСТОЧНИК KP.RU