2019-07-09T10:51:34+03:00
Происшествия

В Селивановском районе «Иж Ода» врезалась в фуру

Водитель в больнице в тяжелом состоянии
Елена Масленникова
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..Фото: Елена Масленникова
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Утром 9 июля, около 8.50, в Селивановском районе произошла авария с участием фуры и легкового автомобиля. По предварительным данным, около поворота на Николо-Ушну водитель автомобиля «Иж Ода» не справился с управлением на мокрой скользкой дороге и выехал на полосу встречного движения. Дорога там двухполосная, навстречу двигалась груженая фура. Столкновения избежать не удалось, всю переднюю часть легкового автомобиля смяло и разворотило.

В результате аварии пострадал водитель «Иж Ода», он в тяжелом состоянии находится в больнице. Полиция проводит проверку.

. Фото: Елена Масленникова

.Фото: Елена Масленникова

ИСТОЧНИК KP.RU

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