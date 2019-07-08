«Ростелеком» поддержал День семьи, любви и верности

СЕГОДНЯ 16:14 2019-07-08T16:15:34+03:00

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«Ростелеком» обеспечил трансляцию концерта ко Дню семьи, любви и верности1, который прошел 6 июля в городе Муром Владимирской области. Цифровой провайдер протянул к месту проведения праздника километр волоконно-оптического кабеля, чтобы каждый желающий мог наблюдать за мероприятием из любой точки земного шара.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

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Главное событие праздника – вечерний концерт – посетили сто тысяч гостей. Изюминкой развлекательной программы 2019 года стала подготовленная администрацией округа Муром фотозона, посвященная тематике свадеб народов мира. Гости могли сфотографироваться в костюмах женихов и невест практически со всего света: Японии, Голландии, Шотландии, Эквадора, Белоруссии, стран Африки. Крепкие муромские семьи, прожившие в браке 40, 50 и 60 лет, получили медали «За любовь и верность».

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ИСТОЧНИК KP.RU