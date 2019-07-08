В Коврове закрыли пять запрещенных сайтов
Там предлагали взять деньги в долг
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Ковровская прокуратура закрыла 5 интернет-сайтов, на которых размещали информацию о предоставлении займов и получении денег в долг под расписку от частных лиц.
В соответствии с законодательством потребительские займы осуществляются только кредитными организациями .
В Октябрьский районный суд города Владимира направлено 5 заявлений о признании информации, размещенной на сайтах, запрещенной. Требования прокуратуры были удовлетворены.
ИСТОЧНИК KP.RU