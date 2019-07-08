В Коврове закрыли пять запрещенных сайтов

СЕГОДНЯ 14:08 2019-07-08T14:08:34+03:00

Там предлагали взять деньги в долг

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Ковровская прокуратура закрыла 5 интернет-сайтов, на которых размещали информацию о предоставлении займов и получении денег в долг под расписку от частных лиц.

В соответствии с законодательством потребительские займы осуществляются только кредитными организациями .

В Октябрьский районный суд города Владимира направлено 5 заявлений о признании информации, размещенной на сайтах, запрещенной. Требования прокуратуры были удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU