2019-07-07T20:04:38+03:00
Происшествия

Молодой матери из Кольчугино, обвиняемой в убийстве 6-месячной дочери, продлили арест

Женщина обвиняется в убийстве дочери с особой жестокостью
Елена Масленникова
Поделиться:
Изменить размер текста:

22-летняя жительница Кольчугино была задержана 30 декабря 2018 года по подозрению в убийстве малолетней дочери, находящейся в беспомощном состоянии.

По версии следствия, молодая женщина состояла в отношениях с мужчиной. Они совместно проживали на съемной квартире. В июне 2018 года у пары родилась дочь. Для малышки были созданы все необходимые условия. Глава семейства достойным образом обеспечивал семью.

В день трагедии, 29 декабря прошлого года, мужчина был на работе, а мать с дочкой находились дома. По словам обвиняемой, малышка начала капризничать, из-за чего она нанесла ей множественные удары рукой. Девочку спасти не удалось. Врачи "скорой помощи" констатировали смерть.

Основываясь на результатах судмедэкспертизы, у следствия появилось подозрение, что молодая мать - бывшая воспитанница коррекционной школы - и ранее избивала ребенка.

17 июня жительнице Кольчугино было предъявлено обвинение.

На данный момент она находится под стражей. Кольчугинский городской суд продлил арест до 28 августа. Молодой матери грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кольчугинском районе иномарка опрокинулась на жилой дом
В ночь после праздника в Муроме горели автомобили, а в Муромском районе - частный дом
В Муроме отпраздновали день семьи, любви и верности
Владимирское "Торпедо" потеряло еще одного игрока
Во Владимире может появиться ЛЭП в виде 25-метрового богатыря с подсветкой
За нападение на участкового и оскорбление судьи владимирцу грозит реальный срок
В двух районах Владимирской области установлен карантин по бешенству
Цены на пассажирские перевозки во Владимире могли вырасти до 26 рублей
Защитник ФК «Муром» поедет на Универсиаду
Индекс RSBI: молодые предприниматели более оптимистично оценивают перспективы своего бизнеса
«Т Плюс» приступил к реконструкции трех участков теплосетей во Владимире
Всероссийский театральный марафон придёт во Владимирскую область
Владимирцев приглашают узнать тайны купальской ночи
Владимирцев приглашают посмотреть плакаты Сергея Сотова
Александра Орлова снова уволили с поста гендиректора "Губернии-33"
За прошлую неделю во Владимирской области от клещей пострадало 119 человек
Праздник огурца в Суздале признан одним из лучших гастрономических фестивалей России
Первый кандидат на место в депутата Владимирского горсовета сошел с дистанции
Бывший директор «Автоприбора» Алексей Мельников получил 4,5 года общего режима