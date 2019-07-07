Молодой матери из Кольчугино, обвиняемой в убийстве 6-месячной дочери, продлили арест

СЕГОДНЯ 20:04 2019-07-07T20:04:38+03:00

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22-летняя жительница Кольчугино была задержана 30 декабря 2018 года по подозрению в убийстве малолетней дочери, находящейся в беспомощном состоянии.

По версии следствия, молодая женщина состояла в отношениях с мужчиной. Они совместно проживали на съемной квартире. В июне 2018 года у пары родилась дочь. Для малышки были созданы все необходимые условия. Глава семейства достойным образом обеспечивал семью.

В день трагедии, 29 декабря прошлого года, мужчина был на работе, а мать с дочкой находились дома. По словам обвиняемой, малышка начала капризничать, из-за чего она нанесла ей множественные удары рукой. Девочку спасти не удалось. Врачи "скорой помощи" констатировали смерть.

Основываясь на результатах судмедэкспертизы, у следствия появилось подозрение, что молодая мать - бывшая воспитанница коррекционной школы - и ранее избивала ребенка.

17 июня жительнице Кольчугино было предъявлено обвинение.

На данный момент она находится под стражей. Кольчугинский городской суд продлил арест до 28 августа. Молодой матери грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU