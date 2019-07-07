В ночь после праздника в Муроме и районе горели автомобили и частный дом
Есть погибший
В Муроме спасатели тушили два автомобиля
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Первый сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в ночь на 7 июля, в 00.21. На улице Гастелло, возле 27 дома загорелись два автомобиля. Обошлось без пострадавших. Затем в 7 утра пожарным пришлось выезжать уже в район. В деревне Петроково тушили частный жилой дом. Есть погибший. По сообщению пресс-службы СледКома по Владимирской области, это мужчина 1955 года рождения. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он уснул, не потушив сигарету .В результате чего и возник пожар.
ИСТОЧНИК KP.RU