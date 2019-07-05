Всероссийский театральный марафон придёт во Владимирскую область

СЕГОДНЯ 14:18 2019-07-05T14:18:36+03:00

20 июля в театре кукол покажут спектакль «Сказка о капризной принцессе и короле лягушек»

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В 2019 году по всем регионам России проходит крупнейшее событие Года театра - Всероссийский театральный марафон. 20 июля он прибудет во Владимирскую область.

Марафон проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ Года театра следующему театру-участнику.

20 июля в 17 часов на сцене Владимирского театра кукол состоится торжественная передача символа Всероссийского театрального марафона от Московской области во Владимирскую.

Будут показаны три спектакля «Сказка о капризной принцессе и короле лягушек» Московского областного государственного театра кукол. 20 июля в 17.00 и 21 июля в 11.00 и 14.00.

От Владимирской области эстафету передадут в Ивановскую 23 и 24 июля Владимирский академический театр драмы покажет три спектакля на сцене Ивановского театра кукол.

ИСТОЧНИК KP.RU