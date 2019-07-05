За прошлую неделю во Владимирской области от клещей пострадало 119 человек

СЕГОДНЯ 13:37 2019-07-05T13:37:41+03:00

Из них 27 детей

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В текущем сезоне с начала активности клещей по состоянию на 4 июля зарегистрировано 1928 случаев присасываний клещей. За прошедшую неделю обратились за медицинской помощью 119 человек, среди них -27 дети.

Максимальное количество обращений во Владимире, в Александровском, Ковровском и в Вязниковском районах.

- За прошедшую неделю лабораторно исследовано 43 клеща, снятых с людей, на вирус клещевого энцефалита. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 1 случае (Радужный), - рассказали в областном управлении Роспотребнадзора.

На сегодняшний день привиты против клещевого вирусного энцефалита 244 жителя области, в том числе 75 детей.

Исследования клещей на наличие возбудителя клещевого энцефалита проводит лаборатория природно-очаговых и особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области».

Прием клещей на исследование осуществляется по адресу: г. Владимир, ул. Токарева, д.5, каб.8 с 9-00 до 11-00.

ИСТОЧНИК KP.RU