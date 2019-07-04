На прием в ОКБ пациентов будут записывать врачи районных поликлиник

СЕГОДНЯ 18:05 2019-07-04T18:05:27+03:00

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В мае этого года житель Судогодского района подал в суд на Областную клиническую больницу из-за того, что не смог записаться к гастроэнтерологу через портал Госуслуг и вообще никак, даже имея направление. Сегодня состоялось очередное судебное заседание в Октябрьском районном суде. И сегодня же директор облздрава прокомментировал ситуацию. Алексей Мозалёв рассказал,что в ближайшее время на прием в ОКБ будут записывать врачи территориальных поликлиник. Бумажные направления выдавать больше не будут. Система заработает предположительно через 3 месяца. А вот возможность самостоятельной записи пациента к врачу ОКБ появится не скоро.

- Когда заработает единый цифровой контур, тогда эти задачи будут решены. Но это до 2024 года. Сегодня мы в рамках нацпроекта проводим модернизацию, переоснащение, закупку автоматизированных рабочих мест. Есть необходимые процессы, которые мы проводим в рамках объединения информации во Владимирской области и передачи их на федеральный уровень. И когда вся система в стране будет отлажена, возможность такая появится.

ИСТОЧНИК KP.RU