2019-07-03T15:15:08+03:00
Общество

В Струнино взрослую поликлинику откроют в психоневрологическом корпусе

Также в городе появится отделение паллиативной помощи
Вероника ПАНИНА
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Очередной этап реконструкции скандально известного на всю страну струнинского больничного городка обсудили 2 июля в департаменте здравоохранения. Главный врач Александровской районной больницы Александр Обидин сообщил, что на данный момент из пяти корпусов больничного городка отремонтированы три – гинекологический, инфекционный (дерматологический) и психоневрологический корпуса. Полностью отремонтирована и оснащена современным оборудованием детская поликлиника, она начала работать в январе 2019 года.

Самый сложный вопрос - взрослая поликлиника. Ее старое здание для использования непригодно, капремонт не спасет. Для ускорения процесса в департаменте здравоохранения предложили открыть взрослую поликлинику в здании отремонтированного психоневрологического корпуса больничного городка. На его открытии настаивали струнинские активисты, однако спрос на койки в этом отделении оказался (внезапно!) небольшим. На это потребуются дополнительные деньги из областного бюджета, но открыть поликлинику получится уже в 2020 году.

Второй пункт требований активистов - открыть в Струнино дерматологическое отделение - выполнен не будет. Решили, что оно там не востребовано, этот вид медпомощи будут оказывать в Александрове. А в Струнино планируется открыть отделение паллиативной медицинской помощи на 20 коек, в нем остро нуждаются тяжелобольные пациенты всего Александровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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