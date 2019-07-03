Юных жителей Владимирской области учат раздельному сбору мусора

СЕГОДНЯ 14:34 2019-07-03T14:34:25+03:00

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По инициативе юных экологов в детском оздоровительном лагере «Лесная сказка» Юрьев-Польского района ребятам прививают культуру раздельного сбора отходов. За первую смену к участию в проекте «Разноцветная экология» было привлечено более 240 воспитанников лагеря, собрано 20 кг пластиковых отходов.

В рамках этого просветительского экологического проекта у каждого корпуса установлены разноцветные урны-модули для раздельного сбора бумаги, стекла, пластика и прочих отходов. Проведены тематические акции «Разделяй вместе с нами», «День бумаги» и «День пластика», информационные часы, беседы на тему «Влияние на природу и здоровье человека правильной утилизации пищевых отходов», оформлен стенд с информацией для детей, родителей и гостей лагеря. В результате раздельный сбор мусора превратился в увлекательную игру, где появились свои победители: в проекте действует рейтинговая система участия отрядов.

Организаторы проекта «Разноцветная экология» планируют продолжить его реализацию и надеются, что их инициативу подхватят и другие детские коллективы Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU