2019-07-03T14:34:25+03:00
Общество

Юных жителей Владимирской области учат раздельному сбору мусора

Акция прошла в лагере "Лесная сказка"
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

По инициативе юных экологов в детском оздоровительном лагере «Лесная сказка» Юрьев-Польского района ребятам прививают культуру раздельного сбора отходов. За первую смену к участию в проекте «Разноцветная экология» было привлечено более 240 воспитанников лагеря, собрано 20 кг пластиковых отходов.

В рамках этого просветительского экологического проекта у каждого корпуса установлены разноцветные урны-модули для раздельного сбора бумаги, стекла, пластика и прочих отходов. Проведены тематические акции «Разделяй вместе с нами», «День бумаги» и «День пластика», информационные часы, беседы на тему «Влияние на природу и здоровье человека правильной утилизации пищевых отходов», оформлен стенд с информацией для детей, родителей и гостей лагеря. В результате раздельный сбор мусора превратился в увлекательную игру, где появились свои победители: в проекте действует рейтинговая система участия отрядов.

Организаторы проекта «Разноцветная экология» планируют продолжить его реализацию и надеются, что их инициативу подхватят и другие детские коллективы Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир и Ковров лидируют по числу долгожителей в июле
6 июля в Муроме выступят Дина Гарипова, Сергей Волчков и Любовь Успенская
«Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» напоминает потребителям о росте штрафов за энерговоровство
Во Владимирской области купили 22 «Газели», чтобы возить сельских пенсионеров по больницам
Сотрудники ковровского предприятия украли со склада светодиодные светильники
Владимирский театр кукол стал лауреатом международного фестиваля "КУKART"
Во Владимирскую область на день Петра и Февронии приедут 92 пары со всех концов страны для регистрации брака
В Суздале начался фестиваль Дениса Мацуева
Ковровчанка украла деньги из чужого кошелька
Во Владимире расселят пять аварийных домов
Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2019 осуществила более 4,5 млн часов трансляций с видеокамер
В Суздале ограбили иностранную туристку
ФСБ задержало кольчугинцев, знавших уничтоженных террористов
6 процентов ДТП во Владимирской области оформляется по европротоколу - без ГИБДД
Жители дома заставили соседа убрать гараж
Владимирэнерго информирует физических лиц, имеющих задолженность перед энергокомпанией
Во Владимирской области - снижение рождаемости и увеличение детской смертности
Экс-губернатор Светлана Орлова проверит работу Управления Пенсионного фонда во Владимирской области
Глава МКУ "Благоустройство" Леонид Фоменко станет заместителем главы Ленинского района города Владимира
16-летних подростков из Мурома и Владимира задержали за покупку наркотиков
В Муроме таксист заплатит штраф за то, что обвинил клиента в краже денег
Молодой муромлянин украл сигареты и шоколад
Владелец захламленного участка в Судогодском районе заплатит более двух миллионов рублей
Александровец угнал квадроцикл и пытался его продать
КПРФ выдвинет на пост мэра Мурома депутата местного горсовета
Специалисты компании «Газпром газораспределение Владимир» газифицировали деревню Канабьево Ковровского района
Во Владимирской области задержали двоих воров
Новым директором ФК "Муром" стал депутат ЗС Владимирской области