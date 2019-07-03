2019-07-03T13:52:59+03:00
Общество

«Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» напоминает потребителям о росте штрафов за энерговоровство

Поделиться:
Изменить размер текста:

С 9 июня 2019 года в России вступил в силу федеральный закон № 114-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.5 и 7.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», предусматривающий ужесточение наказания за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям.

За повторное воровство электроэнергии физические лица уплатят штраф в размере от 15 до 30 тысяч рублей, должностные лица – от 80 до 200 тысяч рублей (альтернативное наказание – дисквалификация на срок от двух до трех лет). Для юридических лиц предусмотрен штраф от 200 до 300 тысяч рублей.

«Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» (бренд ПАО «МРСК Центра и Приволжья») ведет активную борьбу с безучетным и бездоговорным потреблением электроэнергии. На постоянной основе при взаимодействии с правоохранительными органами проводятся рейды по выявлению и предотвращению несанкционированных подключений к электросетям. За 5 месяцев текущего года энергетики составили 285 актов о безучетном потреблении электроэнергии объемом свыше 4 млн кВт*ч (12,92 млн рублей) и 23 акта о бездоговорном потреблении электроэнергии в объеме более 16 млн кВт*ч, что позволило не допустить рост издержек на сумму 58,30 млн рублей.

Более результативно выявлять очаги потерь электроэнергии и бороться с воровством позволяет реализуемая в компании программа по созданию систем удаленного сбора данных у потребителей как базового элемента процесса цифровизации электросетевого комплекса. Масштабные работы по внедрению «умных счетчиков» в энергокомпании «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» начались в 2011 году. Сейчас они установлены почти в 680 населенных пунктах. К 2024 году планируется монтаж и замена более 91 тысячи интеллектуальных приборов учета.

Энергетики обращают внимание жителей Владимирской области на то, что энерговоровство – одна из основных причин перепадов напряжения и перебоев в подачи энергии. Сообщить о фактах возможных нарушений закона можно по телефону круглосуточной горячей линии 8-800-100-33-00, звонок бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Юных жителей Владимирской области учат раздельному сбору мусора
Владимир и Ковров лидируют по числу долгожителей в июле
6 июля в Муроме выступят Дина Гарипова, Сергей Волчков и Любовь Успенская
Во Владимирской области купили 22 «Газели», чтобы возить сельских пенсионеров по больницам
Сотрудники ковровского предприятия украли со склада светодиодные светильники
Владимирский театр кукол стал лауреатом международного фестиваля "КУKART"
Во Владимирскую область на день Петра и Февронии приедут 92 пары со всех концов страны для регистрации брака
В Суздале начался фестиваль Дениса Мацуева
Ковровчанка украла деньги из чужого кошелька
Во Владимире расселят пять аварийных домов
Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2019 осуществила более 4,5 млн часов трансляций с видеокамер
В Суздале ограбили иностранную туристку
ФСБ задержало кольчугинцев, знавших уничтоженных террористов
6 процентов ДТП во Владимирской области оформляется по европротоколу - без ГИБДД
Жители дома заставили соседа убрать гараж
Владимирэнерго информирует физических лиц, имеющих задолженность перед энергокомпанией
Во Владимирской области - снижение рождаемости и увеличение детской смертности
Экс-губернатор Светлана Орлова проверит работу Управления Пенсионного фонда во Владимирской области
Глава МКУ "Благоустройство" Леонид Фоменко станет заместителем главы Ленинского района города Владимира
16-летних подростков из Мурома и Владимира задержали за покупку наркотиков
В Муроме таксист заплатит штраф за то, что обвинил клиента в краже денег
Молодой муромлянин украл сигареты и шоколад
Владелец захламленного участка в Судогодском районе заплатит более двух миллионов рублей
Александровец угнал квадроцикл и пытался его продать
КПРФ выдвинет на пост мэра Мурома депутата местного горсовета
Специалисты компании «Газпром газораспределение Владимир» газифицировали деревню Канабьево Ковровского района
Во Владимирской области задержали двоих воров
Новым директором ФК "Муром" стал депутат ЗС Владимирской области