«Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» напоминает потребителям о росте штрафов за энерговоровство

СЕГОДНЯ 13:52 2019-07-03T13:52:59+03:00

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С 9 июня 2019 года в России вступил в силу федеральный закон № 114-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.5 и 7.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», предусматривающий ужесточение наказания за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям.

За повторное воровство электроэнергии физические лица уплатят штраф в размере от 15 до 30 тысяч рублей, должностные лица – от 80 до 200 тысяч рублей (альтернативное наказание – дисквалификация на срок от двух до трех лет). Для юридических лиц предусмотрен штраф от 200 до 300 тысяч рублей.

«Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» (бренд ПАО «МРСК Центра и Приволжья») ведет активную борьбу с безучетным и бездоговорным потреблением электроэнергии. На постоянной основе при взаимодействии с правоохранительными органами проводятся рейды по выявлению и предотвращению несанкционированных подключений к электросетям. За 5 месяцев текущего года энергетики составили 285 актов о безучетном потреблении электроэнергии объемом свыше 4 млн кВт*ч (12,92 млн рублей) и 23 акта о бездоговорном потреблении электроэнергии в объеме более 16 млн кВт*ч, что позволило не допустить рост издержек на сумму 58,30 млн рублей.

Более результативно выявлять очаги потерь электроэнергии и бороться с воровством позволяет реализуемая в компании программа по созданию систем удаленного сбора данных у потребителей как базового элемента процесса цифровизации электросетевого комплекса. Масштабные работы по внедрению «умных счетчиков» в энергокомпании «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» начались в 2011 году. Сейчас они установлены почти в 680 населенных пунктах. К 2024 году планируется монтаж и замена более 91 тысячи интеллектуальных приборов учета.

Энергетики обращают внимание жителей Владимирской области на то, что энерговоровство – одна из основных причин перепадов напряжения и перебоев в подачи энергии. Сообщить о фактах возможных нарушений закона можно по телефону круглосуточной горячей линии 8-800-100-33-00, звонок бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU