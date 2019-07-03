2019-07-03T13:22:13+03:00
Общество

Во Владимирской области купили 22 «Газели», чтобы возить сельских пенсионеров по больницам

Проект начнет работать осенью
Вероника ПАНИНА
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Во Владимирской области своеобразно решают проблему доступности медицинской помощи в сельской местности. По статистике, в селах и деревнях региона живет 57 тысяч пожилых граждан (старше 65 лет). Именно они больше всего нуждаются в постоянном медицинском наблюдении, а сельских больниц в регионе практически не существует - в лучшем случае ФАПы. Доехать своим ходом до поселковой или районной поликлиники тоже не всегда возможно - автобусы кое-где ходят даже не каждый день.

Чтобы решить эту проблему, в 16 комплексных центров социального обслуживания населения Владимирской области закуплены 22 микроавтобуса «Газель». Пять из них оборудованы подъёмниками для инвалидов и маломобильных групп населения. Все автомобили уже приехали в область.

Автомобили планируют использовать в том числе для того, чтобы проводить массовые обследования «на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний». Под этим термином в медицине понимают психические заболевания, диабет, гипертонию и аналогичные болезни. Доставлять сельских пенсионеров в медицинские организации будут специально созданные 22 мобильные бригады. К работе все уже готово, полноценно проект начнет действовать с 4 квартала этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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