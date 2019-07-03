Во Владимирскую область на день Петра и Февронии приедут 92 пары со всех концов страны для регистрации брака
6 июля, в преддверии Дня семьи, любви и верности, в органах ЗАГС Владимирской области зарегистрируют брак 92 пар из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Республики Марий-Эл, Мордовии, Удмуртии, Брянской, Ивановской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Тульской, Ярославской областей, Краснодарского края и с Украины.
В праздничный день 8 июля, несмотря на то, что он приходится на понедельник, соединятся узами брака 28 пар молодожёнов, 14 из них – в городе Муроме, – сообщили в департаменте ЗАГС администрации Владимирской области.
Напомним, впервые день семьи, любви и верности, посвящённый памяти Святых Благоверных Петра и Февронии Муромских, официально прошёл в Муроме в 2008 году. Сейчас это всероссийский праздник, который ежегодно отмечают 8 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU