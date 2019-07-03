В Суздале начался фестиваль Дениса Мацуева

СЕГОДНЯ 12:05 2019-07-03T12:05:50+03:00

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3 и 4 июля в Суздальском кремле вновь состоится фестиваль Дениса Мацуева "ALMA MATER", который в этом году приурочен к проведению 27-й летней творческой школы Фонда "Новые имена".

3 июля в 19:00 в Крестовой палате состоится открытие фестиваля, где прозвучит камерная программа в исполнении известных музыкантов и юных талантов Фонда "Новые имена". 4 июля в 19:00 в суздальском кремле состоится масштабный гала-концерт, в рамках которого выступит художественный руководитель фестиваля Денис Мацуев. В сопровождении Владимирского Губернаторского симфонического оркестра под управлением Артёма Маркина в концертной программе также примут участие Екатерина Мечетина (фортепиано) и Владислав Лаврик (труба). К звёздным солистам присоединятся Елисей Мысин (фортепиано), Тимофей Яхнов (гобой) и Андрей Рязанцев (кларнет).

Летняя творческая школа фонда проходит в Суздале много лет подряд, объединяя юных талантливых музыкантов, поэтов и художников. Её воспитанниками стали многие современные звёзды классической музыки.

ИСТОЧНИК KP.RU