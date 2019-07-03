Во Владимире расселят пять аварийных домов

СЕГОДНЯ 11:07 2019-07-03T11:07:01+03:00

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На программу переселения выделено более тридцати трех с половиной миллионов рублей. В этом году предстоит переехать жителям дома №14 по улице Гоголя, дома №4 по улице Княгининской, дома №14 по улице Музейной, а также домов № 4 на улице Молодежной и дома № 2 на улице Октябрьской в микрорайоне Оргтруд. Горожанам, которые занимают квартиры по договорам социального найма, в ветхих домах, получат новые благоустроенное жилье, а собственники квартир и комнат – денежные выплаты, которые помогут приобрести новый дом. В июле закончится независимая оценка, после чего с собственниками подпишут соглашения. Деньги получат двадцать семь человек, а еще двадцать шесть горожан получат квартиры – им купят одну однокомнатную, пять двухкомнатных и три трехкомнатных квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU