6 процентов ДТП во Владимирской области оформляется по европротоколу - без ГИБДД

СЕГОДНЯ 10:17 2019-07-03T10:17:47+03:00

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В первом квартале этого года жители Владимирской области заключили более 85 тысяч договоров ОСАГО со страховыми компаниями - такие данные приводит владимирское отделение Банка России. Эти страховки жители региона оформляют чаще всего. На втором месте - договоры по страхованию имущества – более 57 тысяч договоров. Страхование от несчастных случаев и болезни составляет 47 тысяч договоров.

Выплаты по ОСАГО в случае ДТП в этом году чуть-чуть выросли - сумма увеличилась на 2,2% по сравнению с первым кварталом 2018 года. При этом владимирцы все чаще стали оформлять мелкие ДТП без пострадавших по европротоколу, то есть прямо на месте, не вызывая сотрудников ГИБДД. В этом году таким способом было оформлено около 6% ДТП без пострадавших, выплаты по таким страховкам составили 19,5 млн рублей, что более чем в два раза превышает показатели первого квартала 2018 года.

В целом же, по данным владимирского филиала Банка России, владимирцы стали страховаться чаще, но на меньшую сумму. В частности, существенно (на 53,6 млн рублей) сократилось страхование жизни. Это связано с тем, что жители стали грамотнее (в том числе благодаря разъяснениям Банка России) и не «ведутся» на предложения банков оформить договор инвестиционного страхования жизни вместо вклада.

Еще из интересного - за год на 46% выросло добровольное медицинское страхование. Очевидно, жители региона окончательно разочаровались в ОМС и предпочитают страховать свое здоровье самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU