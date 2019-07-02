Глава МКУ "Благоустройство" Леонид Фоменко станет заместителем главы Ленинского района города Владимира

СЕГОДНЯ 16:55 2019-07-02T16:55:56+03:00

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2 июля завершился срок действия контракта Леонида Фоменко, занимавшего пост главы МКУ "Благоустройство". Продлевать соглашение с ним в мэрии не стали, рекомендовав его кандидатуру на пост заместителя главы Ленинского района.

Леонид Фоменко считается одним из самых эффективных и деятельных управленцев владимирской мэрии. В администрации города нет претензий к его работе, а переход на новую должность, по информации пресс-службы администрации города, связан с предложением сити-менеджера поработать на новом уровне.

Отметим, что имя преемника Леонида Фоменко на данный момент не известно. В мэрии рассматривают несколько кандидатур, среди которых значится бывший начальник управления ЖКХ города Евгений Михайлов.

Помимо чиновничьих функций, Леонид Фоменко является председателем комитета по бюджетной и налоговой политике владимирского горсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU