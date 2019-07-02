В Муроме таксист заплатит штраф за то, что обвинил клиента в краже денег

СЕГОДНЯ 13:54 2019-07-02T13:54:15+03:00

Выяснилось, что водитель не сдал сдачу и поругался с пассажиром

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В конце января 2019 года в полицию обратился водитель такси и сказал, что клиент украл у него из машины 1000 рублей. Но полицейские, когда начали проверку, не нашли никакого преступления.

По данным Владимирского областного суда, за поездку на такси клиент должен был заплатить 66 рублей, однако у него с собой было только 50 и 1000 рублей, а водитель не смог сдать. У мужчин возник конфликт, в ходе которого пассажир кинул в салон 50 рублей и ушел.

Водитель хотел отомстить и написал ложное заявление, что якобы у него украли 1000 рублей.

Теперь таксист за ложный донос заплатит штраф - 40 тысяч рублей. Учитывая материальное положение осужденного, суд дал ему рассрочку: 4 месяца водитель будет платить по 10 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU