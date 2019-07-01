В Гусе-Хрустальном пенсионерка ушла в лес и не вернулась
Отряд "Лиза Алерт" отправляется на поиски
.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
Изменить размер текста:
30 июня 2019 года 64-летняя Нина Усова (Паутова) ушла в лес со своего дачного участка, который находится в СНТ "Дружба" Гусь-Хрустального района, и не вернулась.
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-зеленые. На ней была темная куртка, черные брюки с белыми полосками, темно-зеленая шапка и резиновые сапоги. С собой взяла ведро, видимо, для ягод и грибов.
Если вы что-то знаете об этой женщине, звоните инфоргу "Лиза Алерт" Анне 89998071814.
ИСТОЧНИК KP.RU