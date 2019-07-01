В Покрове у супругов нашли 90 граммов гашиша
Они продавали его наркоманам
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Завершено расследование уголовного дела в отношении жителей города Покрова. Супружеской паре предъявлены обвинения за незаконный сбыт наркотических средств.
По данным пресс-службы УМВД, пару задержали осенью прошлого года. 32-летний мужчина привозил в квартиру гашиш, а потом вместе с супругой продавал наркоманам.
Оперативники изъяли почти 90 граммов гашиша.
Материалы уголовного дела направлены в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU