Две организации из Владимирской области выиграли субсидии от Минкульта

СЕГОДНЯ 15:29 2019-06-29T15:29:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Две некоммерческие организации из Владимирской области стали победителями в конкурсе Министерства культуры РФ на получение субсидий для реализации проектов в сфере искусства и народного творчества.

Ассоциация развития исторических поселений "Русская провинция" получит почти 2,7 млн рублей на проведение культурно-патриотической акции "Поход в историю. Гороховец-1612", а НКО "Цифровые технологии для общества" – более 2,7 млн рублей на межрегиональную культурно-информационную акцию "Живая нить традиций".

Проект "Русской провинции" призван привлечь внимание граждан к героическому прошлому страны и великой роли малых городов в её истории. 13 июля зрители смогут совершить поход в историю и оказаться в Гороховце 1612 года, увидеть военно-исторический парад со снаряжением и вооружением XVII столетия, музыкально-театрализованную композицию "Слово о полку Гороховецком", театральную инсценировку "Дмитрий Пожарский принимает нижегородское посольство от Кузьмы Минина", реконструкцию исторического сражения 1612 года и салют.

ИСТОЧНИК KP.RU