В первой половине 2019 года адресную помощь в связи с рождением детей получили 15 тысяч жителей Владимирской области

СЕГОДНЯ 11:54 2019-06-29T11:54:42+03:00

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В департаменте социальной защиты населения подвели итоги реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в первом полугодии 2019 года.

За первую половину текущего года адресные выплаты в связи с рождением детей получили своевременно и в полном объёме 15 тысяч человек на общую сумму 613 миллионов рублей. Напомним, что в рамках проекта проводится целый ряд мероприятий. Одним из них является предоставление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

Право на выплату возникает у матери (отца, опекуна – в случае смерти матери) при рождении первого ребенка - в семьях со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения (15937,5 рублей). Назначается пособие в размере 9911 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU