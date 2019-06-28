День молодежи во Владимире состоится несмотря на дождь

СЕГОДНЯ 14:34 2019-06-28T14:34:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в 16 часов на Театральной площади начнется День молодежи. Однако погода не радует: сильный дождь, ветер загоняет людей домой.

Несмотря на непогоду организаторы уверяют, что праздник все равно состоится, и советуют гостям взять с собой дождевики и теплые вещи.

Единственное мероприятие, которое перенесли, это чемпионат ползунков.

За актуальными новостями следить в официальной группе ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU