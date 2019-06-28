День молодежи во Владимире состоится несмотря на дождь
Перенесли только чемпионат ползунков
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Сегодня в 16 часов на Театральной площади начнется День молодежи. Однако погода не радует: сильный дождь, ветер загоняет людей домой.
Несмотря на непогоду организаторы уверяют, что праздник все равно состоится, и советуют гостям взять с собой дождевики и теплые вещи.
Единственное мероприятие, которое перенесли, это чемпионат ползунков.
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ИСТОЧНИК KP.RU