Во Владимирской области ищут 84-летнего мужчину, который заблудился в лесу

СЕГОДНЯ 10:28 2019-06-28T10:28:37+03:00

Третий день его не могут найти

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Пропал Генрих Джеломанов 1934 года рождения. Проживал по Владимире, в микрорайоне Заклязьменский. 25 июня 2019 года он ушел в лес и не вернулся.

Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Был одет в куртку зеленого цвета, синюю футболку, серые брюки, черные высокие калоши, черную бейсболку.

Если вы где-то могли видеть этого мужчину, звоните инфоргу "Лиза Алерт" Екатерине 89209392241.

ИСТОЧНИК KP.RU