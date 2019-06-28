Во Владимирской области ищут 84-летнего мужчину, который заблудился в лесу
Третий день его не могут найти
.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Пропал Генрих Джеломанов 1934 года рождения. Проживал по Владимире, в микрорайоне Заклязьменский. 25 июня 2019 года он ушел в лес и не вернулся.
Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые.
Был одет в куртку зеленого цвета, синюю футболку, серые брюки, черные высокие калоши, черную бейсболку.
Если вы где-то могли видеть этого мужчину, звоните инфоргу "Лиза Алерт" Екатерине 89209392241.
ИСТОЧНИК KP.RU