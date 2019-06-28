2019-06-28T09:50:38+03:00
Происшествия

Жительницу Александрова оштрафовали на 100 тысяч рублей за то, что она прописала у себя иностранцев

Шестеро гостей не жили у нее дома
Валерия Рудометова
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Жительница Александрова с мая по ноябрь 2018 года оформляла у себя дома иностранных граждан. Естественно, шестеро людей, которых она "приютила" за вознаграждение, не жили у нее, сообщает УФСБ.

В феврале 2019 года на гостеприимную женщину возбудили уголовное дело. В июне 2019 - признали виновной и назначили штраф - 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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