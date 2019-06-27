Судогодец обвиняется в краже лодочного мотора
За кражу предусматривается в том числе и уголовная ответственность
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По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, в апреле этого года в полицию обратился житель Судогодского района. Он рассказал, что из его гаража похищен мотор от лодки. Сумму ущерба мужчина оценил в 20000 рублей.
Полиция вора нашла. Им оказался 68-летний местный житель. По версии следствия, обвиняемый, проходя мимо чужого гаража, заметил, что дверь открыта. Воспользовавшись моментом и убедившись,что внутри никого нет, злоумышленник похитил лодочный мотор, а затем его продал.
Похищенный мотор полиция нашла. Теперь воришку будут судить.
ИСТОЧНИК KP.RU