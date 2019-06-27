2019-06-27T14:17:26+03:00
Общество

Муромскую панельку, в которой случился взрыв газа, восстановят

На ремонт потратят 6 миллионов рублей
Артём Черепанов
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Завершившаяся экспертиза муромской панельки, в которой 5 июня произошел взрыв газа, показала, что дом подлежит восстановлению. Жители второго, третьего и четвертого подъездов уже вернулись в свои квартиры, а в первом подъезде предстоит провести укрепление металлоконструкции.

По данным пресс-службы администрации Владимирской области, стоимость работ составит около 6 миллионов рублей. Решение о нем может быть принято до 31 августа, если собственники жилья успеют провести общедомовое собрание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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