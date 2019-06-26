Лучших выпускников города Владимира наградили медалями

СЕГОДНЯ 19:45 2019-06-26T19:45:43+03:00

Изменить размер текста: A A

155 выпускников владимирских школ в этом году удостоились самой высокой школьной награды. Сегодня медали «За особые успехи в учении» отличникам вручили глава города Ольга Деева и первый заместитель главы администрации города Владимир Гарев.

Среди лидеров по числу медалистов 2018-2019 учебного года - Промышленно-коммерческий лицей, школы №№ 36, 19, 39, гимназии №№ 35 и 23.

Выпускники-медалисты не только успешно сдали экзамены в форме ЕГЭ (два обязательных, по математике и русскому языку, и предметы по выбору), набрав по каждому из обязательных предметов не менее 70 баллов. Многие из них - победители и призёры городских и региональных предметных олимпиад, конкурсов и проектов.

Благодарственными письмами администрации города за высокие результаты, достигнутые в воспитании и обучении подрастающего поколения, награждены: учитель английского языка школы №19 Галина Алексеевна Смоленская, учитель истории и обществознания школы №36 Зинаида Алексеевна Иванова, учитель информатики и ИКТ школы №39 Руслана Владимировна Солянова, учитель начальных классов гимназии №35 Елена Владимировна Яшухина, учитель физики и астрономии Промышленно-коммерческого лицея Ирина Сергеевна Овсянникова.

Особые аплодисменты в этот день прозвучали и в честь абсолютного победителя областного конкурса «Педагог года-2019», учителя биологии гимназии №35 города Владимира Артема Александровича Мишулина.

ИСТОЧНИК KP.RU