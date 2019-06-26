2019-06-26T16:06:07+03:00
Общество

Жительница Владимира попала в больницу и лишилась квартиры

Отстаивать свое право ей пришлось в суде
Ирина Мальцева
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После смерти отца женщина унаследовала однокомнатную квартиру, но в установленный законом срок не смогла обратиться к нотариусу и принять наследство. Но она продолжала пользоваться родительской квартирой и оплачивала коммунальные услуги. Однако, несмотря на это, пока горожанка приходила в себя в больнице после инсульта, председатель ТСЖ предоставила в администрацию Владимира недостоверные сведения, заявив, что данная квартира является выморочным имуществом. Поправившись, владимирка обратилась в Октябрьский районный суд об установлении факта принятия наследства, признании права собственности на квартиру и признании незаконным свидетельства о праве на наследство по закону. Суд встал на сторону горожанки, которая была единственным наследником умершего родителя, и признал за ней право собственности на квартиру в порядке наследования, а свидетельство о праве на наследство по закону на квартиру, выданное на город Владимир, признал недействительным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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