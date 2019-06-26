2019-06-26T14:12:01+03:00
Общество

Ведущими Дня семьи, любви и верности в Муроме станут Игорь Николаев и Юлия Проскурякова

Пара сама изъявила желание выступить на празднике
Алексей СУХОВ
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До Дня семьи, любви и верности осталось совсем немного.Напомним. что в этом году праздник в Муроме пройдет 6 июля.

С каждым днем подробностей празднования становится больше. На улице Московской разместят тематическую площадку, посвященную свадьбам народов мира. Площадь перед администрацией превратится в "Цветочный город", на улице Ленина построят интерактивную площадку "Княжеская свадьба". Улица Советская превратится в ремесленный "городок". Как сообщают наши коллеги из Мурома, на сегодняшний день на праздник заявилось более 500 мастеров со всей страны.

Однако главная интрига праздника - кто из артистов выступит на концерте - пока не раскрыта. Единственное. стало известно, что в этом году ведущими станут Игорь Николаев и его супруга Юлия Проскурякова. Они не раз признавались, что именно муромские святые помогли им стать родителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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