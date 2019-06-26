2019-06-26T13:56:45+03:00
Звезды

Владимирцы смогут увидеть уникальные снимки фресок Дионисия

Выставка откроется в "Палатах"
Алексей СУХОВ
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Уникальный по масштабности и качеству исполнения изобразительный материал представляет один из самых загадочных и притягательных памятников мирового культурного наследия – стенопись Белозёрского Богородице-Рождественского монастыря в селе Ферапонтово Вологодской области.

Чудом сохранившийся в первозданной целостности полный цикл фресок в Ферапонтове – около 300 композиций – был создан знаменитым московским иконописцем Дионисием с сыновьями в 1500–1502 годах.

Встреча с этим шедевром связана с именем фотохудожника и издателя Юрия Холдина.

Холдин создал то, что никто не мог до него сделать раньше: запечатлел фрески Дионисия в полном объёме, сохранив их аутентичность. Особый свет при съёмке, длительный процесс обработки слайда для печати … Все эти технические приемы Юрий Холдин подчинил главной задаче – открыть миру фрески гениального иконописца, помочь пластикой другого искусства достичь полноты восприятия смыслов.

Цена билета - 75. 100 рублей. Выставка откроется 27 июня в "Палатах".

ИСТОЧНИК KP.RU

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