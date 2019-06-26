2019-06-26T12:03:16+03:00
Происшествия

Муромлянин познакомился с горожанкой и обокрал ее

Ее новый знакомый оказался серийным вором
Ирина Мальцева
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Тридцатиоднолетняя женщина познакомилась в соцсети с мужчиной, которого пригласила к себе в гости. А после ухода визитера женщина обнаружила, что из квартиры пропали два сотовых телефона, и обратилась в полицию. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, по подозрению в причастности к краже был задержан двадцатидевятилетний безработный житель Муромского района. По отпечаткам пальцев гостя правоохранители установили его причастность к двум другим кражам. Как оказалось, ранее он похитил из подъезда одного из домов велосипед, стоивший шесть тысяч рублей, который продал случайному прохожему. Кроме того, в одном из ночных кафе он утащил оставленный на барной стойке сотрудницей сотовый телефон, стоивший девять тысяч рублей. Подозреваемый в кражах сознался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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