2019-06-26T10:12:12+03:00
Общество

Владимиро-суздальский музей-заповедник выбрал победителей конкурса логотипов

Три новых варианта могут сменить «страшненького льва»
Анна ДЕКТЯРЕВА
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3 место3 место
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Владимиро-суздальский музей-заповедник подвел итоги конкурса на новый логотип. Напомним, в период, когда ВСМЗ возглавлял Игорь Конышев, для музея за 400 тысяч рублей был разработан новый логотип, который в народе прозвали «страшненьким львом» - стилизованное изображение хоть и повторяло один из барельефов Дмитриевского собора, но выглядело как-то странно. Кстати, разработка того логотипа стала одним из эпизодов уголовного дела против Игоря Конышева.

Весной руководство ВСМЗ объявило конкурс проектов нового логотипа. В нем приняли участие 14 человек - студенты и выпускники Института искусств ВлГУ. Голосование за проекты шло на официальной странице музея «Вконтакте». И вот по итогам выбраны победители. Ими стали Даниил Александрович Вьюнов (1 место, 30,95% всех голосов), Алена Владимировна Казакова (2 место, 16,67%), Наталья Игоревна Кухарева (3 место, 14, 29%).

1 место

1 место

25 июня 2019 в Дворцовом зале Палат наградили победителей и участников конкурса. Однако ни один из вариантов логотипом ВСМЗ не станет. Руководство музея обещало, что идеи молодых дизайнеров «будут учтены при создании нового логотипа ВСМЗ».

2 место

2 место

ИСТОЧНИК KP.RU

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