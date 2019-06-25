2019-06-25T21:28:04+03:00
Общество

Домодедовская таможня передаст Владимиро-Суздальскому музею конфискованные ценности

В музее появятся предметы из уникального чайного сервиза XX века
Алексей СУХОВ
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Домодедовская таможня передаст Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику 28 раритетов, ранее изъятых при попытке их незаконного перемещения через границу.

Такая акция по пополнению музейного фонда за счет возвращенных культурных ценностей в ВСМЗ проходит впервые за долгие годы. Последний раз подобный дар в музей поступил в 1989 году, когда в его фонды были переданы 22 конфискованные иконы.

Из объявленных 28 культурных ценностей - 23 – изделия из фарфора. Причем, 16 – это чашки и блюдца из одного чайного сервиза начала XX века производства Германии. Такой комплекс – несомненная коллекционная редкость. В музее он может широко использоваться в экспозициях и на тематических выставках.

Собрание ВСМЗ пополнит и чайная пара, украшенная изображением садовых цветов. Она интересна тем, что произведена в 1857 году во французском городе Севр. Там расположена известная мануфактура, производящая высококлассный фарфор, известный в мире так же, как легендарные лиможский и кузнецовский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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