В Покрове пропала 16-летняя девушка

СЕГОДНЯ 15:41 2019-06-25T15:41:10+03:00

Изменить размер текста: A A

16-летняя Юлия Шутова из Покрова пропала 21 июня 2019 года. Уже четыре дня о ней ничего неизвестно. Она может быть в любом городе Владимирской области, сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

Приметы: рост 173 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. На руках есть татуировки. 21 июня была одета в черную футболку, джинсовые шорты и черные кроссовки.

Если вы что-то знаете об этой девушке, звоните инфоргу Валентине: 89190024837.

ИСТОЧНИК KP.RU