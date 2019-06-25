В Покрове пропала 16-летняя девушка
Особые приметы - татуировки на руках
.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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16-летняя Юлия Шутова из Покрова пропала 21 июня 2019 года. Уже четыре дня о ней ничего неизвестно. Она может быть в любом городе Владимирской области, сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".
Приметы: рост 173 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. На руках есть татуировки. 21 июня была одета в черную футболку, джинсовые шорты и черные кроссовки.
Если вы что-то знаете об этой девушке, звоните инфоргу Валентине: 89190024837.
ИСТОЧНИК KP.RU