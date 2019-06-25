2019-06-25T14:17:01+03:00
Общество

Беременную жительницу Камешково незаконно уволили

Женщина потеряла работу, пока была на больничном
Ирина Мальцева
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Жительница Камешково работала продавцом-кассиром в местном магазине, но в конце зимы женщина, ожидающая рождение малыша, ушла на больничный, который был оформлен по всем правилам. Однако в марте она по почте получила письмо от работодателя, в котором ей предлагали явиться в отдел кадров для получения трудовой книжки и всех остальных документов либо дать согласие на получение их по почте. Когда беременная жительница Камешково дошла до работы, в отделе кадров ей объяснили, что трудовой договор был расторгнут по соглашению сторон. Однако сама сотрудница никаких заявлений не писала и соглашений не подписывала, а потому решила обратиться в суд. В суде представитель сети магазинов признал требования, а Камешковский районный суд восстановил беременную женщину на работе с 26 февраля. Кроме того, работодатель выплатит ей компенсацию морального вреда – семь тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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