2019-06-25T10:03:46+03:00
Общество

Вскрытие конвертов по выбору первого мусорного оператора Владимирской области снова отложили

Свое вето наложило УФАС по региону
Сергей МОРКОВКИН
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25 июня утром должно было состояться вскрытие конвертов участников торгов по выбору регионального мусорного оператора в зоне № 3 (восток региона). Однако конкурс не состоялся из-за жалобы одного из участников компании "Санитар" (Вязниковский район). Представители фирмы пожаловались на условия конкурса еще на прошлой неделе, однако УФАС по Владимирской области приняло жалобу только вчера вечером, то есть в последний момент, когда уже было объявлено вскрытие конвертов.

Отметим, что Владимирская область должна перейти на новую схему обращения с ТБО до 1 января 2020 года. Сроки перехода были сдвинуты на год. Ранее конкурс по отбору мусорного оператора уже был заморожен из-за жалоб участников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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