На Владимирскую область идет резкое похолодание

СЕГОДНЯ 17:06 2019-06-24T17:06:25+03:00

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На смену аномальной жаре, которая простояла во Владимире почти два месяца, идет почти сентябрьская погода. Уже во вторник, 25 июня, температура воздуха днем не превысит +20 градусов, а ночью опустится ниже +9. Дальше к концу недели будет становиться все холоднее - днем около +18 градусов, ночью на востоке области до +5. Самым холодным днем недели станет субботу, 29 июня - даже днем будет не выше +16 градусов.

При этом синоптики обещают всю неделю дожди, однако не затяжные, а периодические, а временами будет проглядывать солнце.

Крестьяне и садоводы такому похолоданию радуются - засыхающий и сгорающий на корню урожай будет спасен. Довольны и грибники - пойдут дожди, будут и июльские белые. А любителям пляжного отдыха придется подождать минимум 10 дней - только в первых числах июля температура вернется к стандартным летним значениям около +24 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU