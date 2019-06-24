В Вязниках пассажирка выпала из автобуса

СЕГОДНЯ 17:06 2019-06-24T17:06:20+03:00

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Водитель вязниковского автобуса не закрыл двери и нажал на газ, не подумав о пассажирах. Женщина выпала в открытую дверь и получила травмы. Вред здоровью оценили как средней степени тяжести.

Назначая водителю наказание, Вязниковский городской суд принял во внимание его извинения и то, что управление автобусом - единственный доход мужчины.

Теперь водитель заплатит административный штраф в размере 20000 рублей. Постановление суда вступило в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU