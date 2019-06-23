В Суздальском районе машина улетела в кювет: один человек погиб, двое пострадали
Авария произошла в 5.30 утра
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23 июня около 5:30 утра в Суздальском районе между поселком Садовый и селом Брутово произошла смертельная авария. По предварительной информации регионального УМВД, водитель Chevrolet Niva допустил съезд в кювет, где иномарка опрокинулась. Один человек погиб в итоге ДТП, известно также о двух пострадавших. Остальные подробности случившегося, в том числе характер травм пассажиров, уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU