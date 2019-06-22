На Владимир надвигается гроза с градом

СЕГОДНЯ 16:11 2019-06-22T16:11:44+03:00

Изменить размер текста: A A

По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 2-4 часа в областном центре начнется гроза с дождем, в отдельных районах непогода будет сопровождаться градом. Продлится гроза может вечером и ночью. При этом она будет сопровождаться северо-западным ветром с порывами до 15-20 метров в секунду.

Региональное управление МЧС предупреждает, что такие неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС, в том числе может отключиться электричество, также возможно падение рекламных щитов и старых деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU